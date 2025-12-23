Зара и Майк Тиндалл наслаждаются отдыхом с детьми на горнолыжном курорте

Майк и Зара Тиндалл / © Getty Images

Супруги отправилась в Австрию вместе со своими детьми на предрождественский горнолыжный отпуск.

Бывший игрок сборной Англии по регби Майк поделился в Instagram несколькими кадрами из поездки, показав, как он и Зара катаются на склонах вместе со своими детьми, а также братом Зары Питером Филлипсом, его невестой Харриет Сперлинг и его дочерьми.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

На фото Зара и Майк появилась в лыжных куртках и комбинезонах. «Отличная семейная лыжная поездка с множеством друзей, множеством смеха и множеством воспоминаний!», — написал Майк в Instagram, подводя итог поездки.

Майк и Зара Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Напомним, ранее мы показывали, как любила кататься на лыжах принцесса Диана и часто ездила на горнолыжные курорты с принцем Чарльзом и их сыновьями.