Зара и Майк Тиндалл наслаждаются отдыхом с детьми на горнолыжном курорте
Зара и Майк Тиндалл в преддверии Рождества отправились на горнолыжные склоны, чтобы насладиться роскошным семейным зимним отдыхом.
Супруги отправилась в Австрию вместе со своими детьми на предрождественский горнолыжный отпуск.
Бывший игрок сборной Англии по регби Майк поделился в Instagram несколькими кадрами из поездки, показав, как он и Зара катаются на склонах вместе со своими детьми, а также братом Зары Питером Филлипсом, его невестой Харриет Сперлинг и его дочерьми.
На фото Зара и Майк появилась в лыжных куртках и комбинезонах. «Отличная семейная лыжная поездка с множеством друзей, множеством смеха и множеством воспоминаний!», — написал Майк в Instagram, подводя итог поездки.
Напомним, ранее мы показывали, как любила кататься на лыжах принцесса Диана и часто ездила на горнолыжные курорты с принцем Чарльзом и их сыновьями.