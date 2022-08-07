Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зара и Майкл Тиндалл впервые показали, как выглядит их годовалый сын Лукас

Дата публикации
Просмотры
178
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зара и Майкл Тиндалл впервые показали, как выглядит их годовалый сын Лукас

Майк Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Зара и Майкл Тиндалл вместе с детьми посетили спортивное мероприятие в Страуде, в графстве Глостершир. Взяли с собой даже самого младшего члена семьи - сына Лукаса.

Они посетили второй день день Фестиваля британского троеборья 2022 года в Гэткомб-парке.

Зара Тиндалл / © Getty Images
Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Пока Зара принимала участие в конных соревнованиях, ее муж Майк и старшая 8-летняя дочь Миа развлекали самого младшего члена семьи годовалого Лукаса.

К ним присоединилась и 71-летняя принцесса Анна, которая болтала за свою дочь Зару и весело проводила время с внуками. Майк и его дети наблюдали, как 41-летняя наездница Зара Тиндалл соревновалась верхом на лошади в первый день ежегодного мероприятия.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Это впервые Майк и Зара показали, как выглядит их сын Лукас. Белокурый малыш много улыбался, когда его держали на руках поочередно то отец, то старшая сестра Миа.

Миа Тиндалл и ее младший брат Лукас / © Getty Images
Миа Тиндалл и ее младший брат Лукас / Фото: Getty Images

Напомним, третий ребенок Зары и Майка - Лукас Филип Тиндалл, родился в марте 2021 года. Он появился на свет на полу в ванной их семейного дома в Гэткомб-парке, потому что у Зары не хватило времени, чтобы добраться до больницы.

Майк Тиндалл с дочерью Леной / © Getty Images
Майк Тиндалл с дочерью Леной / Фото: Getty Images

Второе имя Лукаса, Филипп, является данью уважения как его прадеду, принцу Филиппу, так и собственному отцу Майка Тиндалла, банкиру Филипу Тиндаллу. 

Майк Тиндалл с сыном Лукасом / © Getty Images
Майк Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация