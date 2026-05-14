Зара Тиндалл появилась на вечеринке с очень стильным клатчем, отлично подходящим для летнего сезона

Зара Тиндалл / © Associated Press

Недавно дочь принцессы Анны посещала садовую вечеринку с принцем и принцессой Уэльскими в Букингемском дворце. Там Тиндалл появилась в стильном голубом платье-миди с короткими рукавами и цветочной аппликацией от Leolin Official, к нему она подобрала плоскую шляпу Sarah Cant и клатч кремового цвета с ручной цветочной вышивкой Aspinal of London. Именно клатч королевской особы привлек наше внимание.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Эта сумка от британского люксового бренда, изготовлена из летней ткани, имитирующей рафию, и украшенная изящной синей цветочной вышивкой. Хотя Зара предпочла носить ее элегантно под мышкой как клатч, к сумочке также прилагается съемный синий ремешок-цепочка, позволяющий легко носить ее на плече или через плечо для более непринужденного дневного образа.

Клатч Aspinal of London у Зары Тиндалл / © Getty Images

Бренд Aspinal of London уже давно является одним из самых любимых брендов сумок королевской семьи. Ранее мы уже показывали еще одну любимую сумку от Aspinal of London у британских королевских особ.

