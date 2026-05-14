- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Зара Тиндалл появилась на вечеринке с очень стильным клатчем, отлично подходящим для летнего сезона
Зара Тиндалл привносит модный акцент в классический королевский стиль.
Недавно дочь принцессы Анны посещала садовую вечеринку с принцем и принцессой Уэльскими в Букингемском дворце. Там Тиндалл появилась в стильном голубом платье-миди с короткими рукавами и цветочной аппликацией от Leolin Official, к нему она подобрала плоскую шляпу Sarah Cant и клатч кремового цвета с ручной цветочной вышивкой Aspinal of London. Именно клатч королевской особы привлек наше внимание.
Эта сумка от британского люксового бренда, изготовлена из летней ткани, имитирующей рафию, и украшенная изящной синей цветочной вышивкой. Хотя Зара предпочла носить ее элегантно под мышкой как клатч, к сумочке также прилагается съемный синий ремешок-цепочка, позволяющий легко носить ее на плече или через плечо для более непринужденного дневного образа.
Бренд Aspinal of London уже давно является одним из самых любимых брендов сумок королевской семьи. Ранее мы уже показывали еще одну любимую сумку от Aspinal of London у британских королевских особ.