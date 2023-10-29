Зара Тиндалл отказалась от определенных продуктов после беременностей: о чем идет речь

После рождения троих детей рацион питания дочери принцессы Анны заметно изменился и это пошло ей только на пользу.

Зара Тиндалл не ест красное мясо. Окончательно от него отказаться Зара решила после рождения сына Лукаса в 2021 году. Также Зара придерживается сбалансированной диеты и, будучи олимпийской наездницей, всегда была в хорошей физической форме.

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

"Аппетиты моей жены Зары изменились с тех пор, как у нее появились дети. Она больше не любит красное мясо, поэтому теперь я сам забочусь о своем питании", - рассказал ее муж Майк.

Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Associated Press

Как пишет express, исследования показали, что сокращение или исключение красного мяса из нашего рациона и замена его более здоровым белком может принести существенную пользу нашему здоровью. Эксперт Филиппа Куигли объясняет, почему новая привычка питания Зары потенциально может улучшить и принести пользу здоровью кишечника и ее общему состоянию.

"Считается, что сокращение количества красного мяса в вашем рационе помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и инсульт. Это связано с высоким содержанием насыщенных жиров, которые оно содержит, повышенным риском воспаления, а также с тем фактом, что это может повысить уровень плохого холестерина в организме".

Зара и Майк Тиндалл на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что любит есть принцесса Уэльская.

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