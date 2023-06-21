Зара Тиндалл появилась на скачках в особенных туфлях с золотыми каблуками

Зара появилась на Royal Ascot в платье-рубашке нежного салатового оттенка с тропическим цветочным принтом от бренда Leo Lin. Про ее образ мы вам уже рассказывали, но была в королевском образе еще одна интересная деталь.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Тиндалл была обута в туфли на каблуках Sauvreign, на снимке, сделанном крупным планом видно, что на подошве этой обуви написаны инициалы Зары Z.T. У туфель были каблуки с золотым напылением и золотая пряжка спереди.

Туфли Зары Тиндалл / Фото: Getty Images

Уверенны - это не последний выход Зары Тиндалл на королевских скачках, которые продляться пять дней. И своими образами она нас еще удивит.

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