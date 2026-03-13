Зара Тиндалл приехала на скачки в эффектном бархатном костюме и произвела фурор

Майк и Зара Тиндалл / © Getty Images

Дочь принцессы Анны продемонстрировала безупречный образ в брючном костюме. Зара надела темно-зеленый бархатный костюм Meandem строгого кроя, который смягчала оливковая шелковая блузка Reiss, придавшая образу теплоту и глубину. Тиндалл также не обошлась без шляпы в этот раз выбрав шляпу-таблетку от Sarah Cant болотно-зеленого цвета со скульптурным золотым цветком, и в руках держала клатч из кожи крокодила бронзового оттенка от Lalage.

Образ Зары Тиндалл завершала стильная прическа, легкий макияж и серьги-кольца с лимонным кварцем, перидотом и бриллиантами от Kiki McDonough.

Майк и Зара Тиндалл / © Getty Images

Выбор зеленого цвета казался продуманной данью уважения четвергу Святого Патрика, одному из самых важных дней Челтнемского фестиваля. Этот цвет тонко намекал на сильное ирландское присутствие, которое издавна вплетено в дух этого скакового события.

Ее муж Майк Тиндалл надел клетчатый твидовый костюм-тройку теплых тонов с темно-синим галстуком в горошек и коричневыми замшевыми туфлями.

Принцесса Анна / © Getty Images

Также в третий день соревнований в Челтнеме появилась и принцесса Анна. Она была в пальто и зеленом юбочном костюме, а также в меховой шапке, что намекало на то, что погода в Челтнеме стала прохладной.

Кэрол Миддлтон и Майк Тиндалл / © Getty Images

Несколькими днями ранее конные соревнования посетила королева Камилла и мама принцессы Кейт — Кэрол Миддлтон. В тот день на скачки приезжала и Зара.