Зара Тиндалл приехала на скачки в эффектном бархатном костюме и произвела фурор
Зара и ее супруг Майк Тиндалл посетили третий день Челтнемского фестиваля на ипподроме Челтнема.
Дочь принцессы Анны продемонстрировала безупречный образ в брючном костюме. Зара надела темно-зеленый бархатный костюм Meandem строгого кроя, который смягчала оливковая шелковая блузка Reiss, придавшая образу теплоту и глубину. Тиндалл также не обошлась без шляпы в этот раз выбрав шляпу-таблетку от Sarah Cant болотно-зеленого цвета со скульптурным золотым цветком, и в руках держала клатч из кожи крокодила бронзового оттенка от Lalage.
Образ Зары Тиндалл завершала стильная прическа, легкий макияж и серьги-кольца с лимонным кварцем, перидотом и бриллиантами от Kiki McDonough.
Выбор зеленого цвета казался продуманной данью уважения четвергу Святого Патрика, одному из самых важных дней Челтнемского фестиваля. Этот цвет тонко намекал на сильное ирландское присутствие, которое издавна вплетено в дух этого скакового события.
Ее муж Майк Тиндалл надел клетчатый твидовый костюм-тройку теплых тонов с темно-синим галстуком в горошек и коричневыми замшевыми туфлями.
Также в третий день соревнований в Челтнеме появилась и принцесса Анна. Она была в пальто и зеленом юбочном костюме, а также в меховой шапке, что намекало на то, что погода в Челтнеме стала прохладной.
Несколькими днями ранее конные соревнования посетила королева Камилла и мама принцессы Кейт — Кэрол Миддлтон. В тот день на скачки приезжала и Зара.