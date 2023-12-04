Зара Тиндалл растрогала словами о покойной королеве Елизавете II во время нового интервью

Покойная королева Елизавета II очень любила лошадей, а ее дочь принцесса Анна и внучка Зара Тиндалл – стали профессиональными наездницами.

В новом интервью журналу The Australian Women's Weekly 42-летняя Зара Тиндалл рассказала об особой связи с лошадьми, и вспомнила о том, какой прекрасной наездницей была королева, и как передала эту страсть своей единственной дочери принцессе Анне, а позже и старшей внучке.

"Она очень хорошо знала, что происходило в моей карьере, когда я росла", - сказала Зара.

Размышляя о жизни без королевы Елизаветы, которая правила рекордные 70 лет, Зара добавила: "Когда в вашей жизни есть кто-то, кто оказывает огромное влияние, это оставляет дыру", пишет People.

Во время интервью Зара немного рассказала и о том, помнят ли ее дети свою прабабушку. У Зары и Майка Тиндалла трое детей – дочери 9-летняя Миа и 5-летняя Лена и 2-летний сын Лукас.

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"Лукас не помнит, но девочки очень многое помнят", — сказала Зара в новом интервью. Майк, который также принимал участие в интервью, добавил: "У нас есть фотография Лукаса с ней, хотя двое других детей действительно ее помнят. Она была большой частью наших праздников и семейного времени".

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, мать Зары – принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II, как-то даже принимала участие в конных соревнованиях в Киеве. Это был чемпионат Европы по конному троеборью в 1973 году.

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