Зара Тиндалл сделала грандиозный подарок своей матери принцессе Анне: что это

Принцесса Анна и Зара Тиндалл / © Getty Images

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15 августа принцессе Анне исполнилось 76 лет. Британская королевская семья поздравила ее с днем ​​рождения в Instagram, опубликовав фотографию, сделанную во время одного из ее официальных мероприятий в этом году. Однако самый особенный подарок дня преподнесла ее дочь, Зара Тиндалл.

Профессиональная наездница отметила день рождения своей матери так, как вряд ли удастся превзойти: одержав крупную победу в конном спорте, которая вновь ставит ее в один ряд с ведущими именами в британских соревнованиях.

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Принцесса Анна / © Getty Images

Зара Тиндалл стала чемпионкой Великобритании в открытом чемпионате по конному троеборью NAF Hartpury International Horse Trials, одержав победу в классе CCI4*-S с лошадью Class Affair. Это была ее первая победа в этом престижном соревновании по троеборью в Великобритании, и она добилась этого в состязании с десятками участников, пишет vanitatis.

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Зара Тиндалл / © Getty Images

Более того, этот результат является одной из самых значимых побед Зары Тиндалл за последние годы и подтверждает, что она продолжает выступать на самом высоком уровне. И все это в дисциплине, в которой она выступает уже более двух десятилетий, что позволяет ей прокладывать собственный путь независимо от ее связей с королевской семьей.

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