Зара Тиндалл сделала милый жест в адрес королевы Камиллы на совместном публичном мероприятии

Королева Камилла и Зара Тиндалл / © Getty Images

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За прошедшие годы Зару Тиндалл неоднократно видели в трогательных моментах в компании многих членов королевской семьи, в том числе и королевы Камиллы.

В минувшие выходные, когда она появилась на ипподроме Аскот на Дне британских чемпионов, связь между Зарой — племянницей короля Чарльза — и королевой Камиллой была очевидна для всех.

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Королева Камилла и Зара Тиндалл / © Getty Images

Две королевские особы не только провели время за беседой, но и дочь принцессы Анны, которую на мероприятии сопровождал муж Майк Тиндалл, сделала милый и ненавязчивый жест, демонстрирующий ее дружеские отношения с Камиллой. Это произошло, когда женщины прощались.

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Вместо того чтобы просто попрощаться и уйти, Зара погладила королеву Камиллу по руке и дважды нежно сжала ее. Ранее в тот же день королевские особы поприветствовали друг друга поцелуем в щеку, а Зара сделала реверанс.

Зара Тиндалл и королева Камилла / © Getty Images

Зара не только хорошо ладит с Камиллой, но и поддерживает тесную связь с королем Чарльзом. Это неоднократно подтверждалось на протяжении многих лет, когда Зару и Чарльза часто видели вместе на различных мероприятиях.

Король Чарльз и Зара с Майком Тиндалл / © Getty Images

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