Зара Тиндалл в брючном костюме, а принцесса Евгения – белом пальто: стильные сестры на мероприятии с мужьями

Члены британской королевской семьи посетили второй день фестиваля в Челтнеме, который продлится до 15 марта.

Челтнемские конные соревнования вчера посетила королева Камилла.

Также мы видели принцессу Евгению с мужем Джеком Бруксбэнком и Зару Тиндалл с мужем Майком. Дочь принцессы Анны сама была профессиональной наездницей, поэтому Челтнемские скачки не пропускает никогда.

На Заре в этот день был темно-синий брючный костюм от Veronica Beard в красную тонкую полоску, под жакет она надела блузку Cefinn и ей в тон подобрала шляпу и сумку из кожи крокодила от Aspinal of London (этот бренд очень любит принцесса Уэльская Кэтрин) и обула синие сапоги на каблуках.

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Также Зара была в кожаных перчатках, ее волосы были собраны сзади шпильками, а в ушах сверкали небольшие серьги-колечки из золота с бриллиантами. Макияж на ее лице был выполнен в теплых оттенках.

Принцесса Евгения выглядела очень женственно и необычно, выбрав белое пальто от Reiss, белую шляпу Emily-London Headwear, замшевые высокие сапоги Penelope Chilvers и бежевую сумку M2malletier.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк и Майк Тиндалл с Зарой / Фото: Getty Images

Напомним, в первый день фестиваля Зара Тиндалл также присутствовала там. Она приехала в синем пальто-накидке и шляпе с вуалью.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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