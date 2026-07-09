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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Зара Тиндалл в красивом платье-рубашке и за руку с мужем Майком посетили Уимблдон

Дочь принцессы Анны наслаждалась спортивными событиями в компании звездных гостей на Уимблдоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Зара и Майк Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

45-летняя Зара Тиндалл выглядела невероятно элегантно в сине-белом полосатом платье с поясом на талии от Rebecca Vallance, которое она дополнила белыми туфлями на каблуках Emmy London и маленькой светлой сумкой в тон Strathberry.

Тиндалл распустила волосы, сделав стильную укладку, у нее в ушах были серьги, а на лице солнцезащитные очки с коричневыми линзами от Finlay.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Ее муж Майк Тиндалл был одет в голубую рубашку, кремовый пиджак и синие брюки, а также обут в замшевые туфли рыжего цвета.

В этот же день на Уимблдоне появились королева Камилла со своей сестрой Аннабель Эллиот и Питер Филлипс (брат Зары) со своей новоиспеченной женой Харриет.

Королева Камилла и Аннабель Эллиот / © Getty Images

Королева Камилла и Аннабель Эллиот / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
77
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