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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Зара Тиндалл в милом гороховом платье и на шпильках приехала на ипподром в Аскот

Дочь принцессы Анны не пропускает ни дня Королевского Аскота на ипподроме в Аскоте.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Вчера 45-летняя Зара Тиндалл появилась там в платье цвета сливочного масла от Rebecca Vallance, дополнив его клатчем Anya Hindmarch, кремовой шляпой Sarah Cant Millinery с цветком и золотыми серьгами-подвесками с лимонным кварцем и бриллиантами Kiki McDonough.

Зара Тиндалл на скачках в Аскоте / © Associated Press

Зара Тиндалл на скачках в Аскоте / © Associated Press

Сегодня миссис Тиндалл снова блистает на Royal Ascot. Она была одета в белое платье-миди в крупный черный горох от Claire Mischevani с черным поясом, сшитое специально для Зары на заказ. Образ королевская особа дополнила белой миниатюрной шляпой с черным декором и жемчужиной Sallyannhat и туфлями из черной замши Emmy London.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Также Зара надела золотые серьги с жемчугом Hector Lion Jewellery, в руках держала черный кожаный клатч от Mulberry и была с часами на запястье, а также несколько золотых колец было у нее на пальцах.

Ранее мы рассказывали, как с Зарой Тиндалл и королевой Камиллой произошел конфуз на скачках.

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Дата публикации
Количество просмотров
75
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