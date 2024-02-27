Зара Тиндалл в синем, а герцогиня Йоркская – в сером: королевские особы на памятной службе

Зара Тиндалл вместе со своей матерью принцессой Анной и мужем Майком Тиндаллом посетила памятную службу в Виндзоре.

Королевские особы британской, греческой и испанской семей собрались в соборе Святого Георгия в Виндзоре на службу памяти в честь скончавшегося в январе прошлого года короле Греции Константине II.

Зара Тиндалл выбрала для выхода лаконичнее синее платье длины миди, подчеркнула талию черным поясом, надела кожаные перчатки, взяла с собой синий клатч и обула синие замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Зара Тиндалл, Майк Тиндалл и принцесса Анна / Фото: Associated Press

У нее на голове был синий ободок, украшен перьям вместо шляпы, она надела золотые серьги с жемчугом и сделала легкий дневной макияж. Супруг Зары был в темно-синем пальто, брюках, белой рубашке и синем галстуке в принт. Вместе с ними шла и принцесса Анна, одетая в черное платье и пальто-накидку, широкополую шляпу и обута в замшевые высокие сапоги. Принцесса надела золотые серьги с жемчугом и накрасила губы красной помадой.

Также на службе была замечена Сара Йоркская. Она была в компании своего экс-супруга принца Эндрю. Она надела черный топ, серый короткий жакет и юбку, обута была в кожаные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленький клатч. Свой образ герцогиня дополнила ободком с вуалью, жемчужными серьгами и золотой цепью на шее с медальйоном.

Принц Эндрю, Майк Тиндалл, Сара, герцогиня Йоркская, прицнесса Анна, и вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс / Фото: Associated Press

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