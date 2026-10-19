Зара Тиндалл в стильном образе приехала с мужем на скачки в Аскоте

Зара Тиндалл / © Getty Images

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Зара Тиндалл продемонстрировала осеннюю элегантность, появившись на ипподроме Аскот вместе с королевой Камиллой и мужем Майком Тиндаллом на Дне британских чемпионов.

Племянница короля Чарльза выбрала изысканный ансамбль коричнево-бежевого цвета, подчеркнув вневременную привлекательность одежды, вдохновленной традициями, в то время как королевская семья собралась на одно из самых важных событий в британском гоночном календаре.

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Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Ее сдержанная цветовая палитра стала образцом элегантного и сдержанного стиля для дня скачек. Тиндалл надела жакет с поясом, подчеркивающим талию, белую блузку, юбку из искусственной кожи и высокие замшевые сапоги на каблуках, а в руке держала небольшую коричневую сумку на короткой ручке.

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Зара Тиндалл / © Getty Images

Зару запечатлели во время беседы с королевой Камиллой и позирующей рядом со ее мужем Майком Тиндаллом. Она также вручила трофей Руану Муру после того, как тот одержал победу на лошади Минни Хаук в скачках Qatar Racing British Champions Sprint Stakes.

Зара Тиндалл / © Getty Images

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