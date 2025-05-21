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Зара в мини, а ее муж Майк — в шортах с павлиньим принтом: супруги посетили турнир по гольфу
Зара и Майк Тиндалл попали под прицел фотографов во время благотворительного турнира по гольфу.
А этом году турнир Celebrity Golf Classic проходил в Саттон-Колдфилде. Зара появилась на мероприятии в черной спортивной куртке, коротких молочных шортах, бейсболке и обута в кроссовки Skechers, на лице у нее были солнцезащитные очки Ray Ban. Ее муж Майк был в такой же куртке и забавных шортах в павлиний принт.
Также в Instagram Майк Тиндалл поделился фотографией, на которой он и Зара запечатлены в закусочной, наслаждающиеся сытным завтраком из яиц, фасоли и сосисок.
В подписи к фото Майк рассказал, что его «мотивационный консультант» Зара дала ему «последние советы» перед первым ударом.
Напомним, недавно Зара отпраздновала 44-летний день рождения. В честь праздника ее супруг также делился фотографией в своем блоге.
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