Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

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А этом году турнир Celebrity Golf Classic проходил в Саттон-Колдфилде. Зара появилась на мероприятии в черной спортивной куртке, коротких молочных шортах, бейсболке и обута в кроссовки Skechers, на лице у нее были солнцезащитные очки Ray Ban. Ее муж Майк был в такой же куртке и забавных шортах в павлиний принт.

Также в Instagram Майк Тиндалл поделился фотографией, на которой он и Зара запечатлены в закусочной, наслаждающиеся сытным завтраком из яиц, фасоли и сосисок.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

В подписи к фото Майк рассказал, что его «мотивационный консультант» Зара дала ему «последние советы» перед первым ударом.

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Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Напомним, недавно Зара отпраздновала 44-летний день рождения. В честь праздника ее супруг также делился фотографией в своем блоге.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

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