Защищают от воровства: в России дезодоранты продают в пластиковых кейсах

Так в стране-агрессоре защищают товар от воровства.
В России после того, как большинство иностранных производителей ушли с рынка, поднялись цены на разную продукцию. В частности, подорожали косметические средства гигиены. Поэтому в РФ участились случаи краж таких товаров.
На полках магазина в Петербурге появились дезодоранты, каждый из которых упакован в пластиковый защитный кейс. Таким образом, торговцы хотят обезопасить дорогой товар от краж. Об этом пишет азербайджанское издание Minval.az.
Цена дезодорантов сейчас составляет от 215-340 рублей (97-153 грн).
К слову, таким образом в РФ защищают от воровства также сливочное масло и мясные консервы.
Напомним, в России прокладки перепродают через Интернет вдвое дороже. За пачку из 32 штук просят сейчас от 2000 до 4000 рублей.
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