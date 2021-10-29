Засветила белье: с королевой Летицией произошел маленький конфуз

Королева Испании Летиция сегодня снова на рабочем мероприятии.

49-летняя королева-консорт присутствует сегодня на 21-м кинофестивале Opera Prima в кинотеатре Moncayo в Туделе. Для светского выхода Ее Величество выбрала черном трикотажное платье длины миди с длинными рукавами и поясом на талии, дополнив его кожаными туфлями-лодочками.

Королева Летиция / Getty Images

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Образ получился очень элегантным и сдержанным, не учла Летиция только вспышки фотокамер и софитов, под которыми любой черный обтягивающий наряд будет просвечиваться. С платьем королевы случилось именно это. Светлый бюстгальтер Ее Величества виднелся под платьем, когда она шла по залу между рядами. Свой образ жена монарха дополнила серьгами-кольцами и красивым макияжем глаз, а также надела защитную маску.

Королева Летиция / Getty Images

К слову, конфузы подобного плана с королевой Летицией уже случались. В 2019 году она принимала участие в форуме по борьбе с раком Por Un Enfoque Integral в Мадриде. Одета тогда Летиция была в черную кофту, которая была достаточно тонкой и просвечивалась под вспышками фотокамер, а к кофте была подобрана коричневая юбка длины миди с застежками посередине и поясом и высокие замшевые сапоги на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

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