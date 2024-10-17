Засветила бюстгальтер: леди Китти Спенсер в красивом платье Dolce & Gabbana появилась на церемонии

Леди Китти Спенсер оставила маленькую дочь дома, чтобы поприсутствовать на важной церемонии в Лондоне, где награды вручал ее двоюродный брат принц Уильям.

На церемонию вручения премии Centrepoint Awards в Британском музее посвященную людям, которые однажды столкнулись с бездомностью, но нашли в себе силы преодолеть все трудности, леди Китти приехала в красивом прозрачном платье от Dolce & Gabbana, украшенное бисером, камнями, цветочной аппликацией, а на подоле платья были нарисованы люди, катающиеся на гондоле по Венеции. Наряд был прозрачным и Китти засветила бюстгальтер.

Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Китти обула песочные туфли-лодочки и в руках держала пушистый клатч. У нее на шее было красивое колье, а в ушах серьги с камнями, Спенсер сделала вечерний макияж и собрала волосы в прическу, а также сделала красный маникюр.

Китти Спенсер с сестрами Амелией и Элизой / Фото: Getty Images

На церемонии также присутствовали ее младшие сестры - леди Амелия и леди Элиза Спенсер.

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