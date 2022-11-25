Засветила ноги и споткнулась на дорожке: с испанской королевой Летицией произошел конфуз

Королева Испании сегодня блистала на публике в платье, которое просвечивалось, а еще попала в конфузную ситуацию на глазах у публики и фотографов.

Король Филипп VI и королева Летиция посетили сегодня 34-ю церемонию вручения премии Jaume I в Lonja de los Mercaderes в Валенсии. Награды присуждаются ежегодно для признания достижений в исследованиях по целому ряду предметов, от экономики до медицины.

50-летняя Летиция надела в этот день белое платье в мелкий горох от Emporio Armani с черным широким поясом на талии от Mohelstore Black Coc и сочетала наряд с черными туфлями-слингбэками на каблуках Carolina Herrera.

При свете вспышек платье королевы слегка просвечивалось, и было видно ее стройные ноги. Летиция сопровождала своего мужа короля Филиппа. Когда они спускались по ступенькам, королева споткнулась и едва не упала. Ее муж при этом выглядел так непринужденно, будто бы не заметил, что произошло. К счастью, Летиция смогла удержаться на ногах и не упасть на дорожку.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В этот день королева подобрала к наряду серьги-висюльки с жемчужинами, распустила волосы и сделала макияж в теплых бежевых оттенках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход Летиция появилась в полностью красном луке, надев тонкий кирпично-красный трикотажный топ с круглым вырезом от Boss, который был заправлен в укороченные кожаные брюки-бананы такого же цвета тоже от Boss с узким черным поясом на талии.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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