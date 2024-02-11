Засветила татуировки на руках: дочь президента США Джо Байдена сходила на Неделю моды

В Нью-Йорке сейчас продолжается Неделя моды, которую уже успело посетить много публичных личностей и знаменитостей. Особенной привлекло внимание появление на этом мероприятии дочери американского президента Джо Байдена - 42-летней Эшли Байден.

Женщина посетила показ бренда Monse, на котором она сидела в первом ряду, рядом со светской львицей Ники Хилтон. Одела на это мероприятие Эшли оранжевую трикотажную кофту с кружевными вставками по бокам и длинными рукавами, а также обтягивающие кожаные брюки.

Дополняли образ дочери президента туфли на каблуках, белая квадратная сумка и золотые украшения. Волосы Эшли распустила, а ее макияж был очень лаконичным.

Эшли Байден / Фото: Getty Images

А вот из-за того, что рукава кофты она подвернула, заметно, что на руках у Байден есть довольно много татуировок, среди которых можно рассмотреть сову, розу и несколько надписей.

Татуировки Эшли Байден / Фото: Getty Images

Татуировки Эшли Байден / Фото: Getty Images

То, что Эшли посещает Неделю моды не удивительно, ведь она сама является дизайнером и даже запустила бренд одежды Livelihood Collection. Также Эшли разработала униформу для персонала отеля Hamilton в Вашингтоне.

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