Затмила даже Елизавету II: королевские поклонники восхищаются образом принцессы Шарлотты

Недавно принц и принцесса Уэльские делились снимком в честь дня рождения королевы Елизаветы II, на котором монарх запечатлена с некоторыми своими внуками и правнуками.

Фото было сделано во время летнего отпуска королевы в Балморале в 2022 году. Это было последнее лето, которое там провела Ее Величество.

Королева Елизавета II с внуками и правнуками / Фото: Getty Images

Больше всех на фото публику впечатлила юная принцесса Шарлотта. 7-летняя дочь Кейт и Уильяма была запечатлена на снимке стоя прямо над своей прабабушкой-королевой. Она выглядела очень мило в платье с квадратным вырезом в мелкий цветочный принт от Jcrew и с распущенными волосами. Ранее Шарлотту неоднократно сравнивали с Елизаветой, говоря, как девочка похожа на королеву.

Королевские поклонники, естественно, ринулись покупать платье, как у Шарлотты, для своих дочерей, но обнаружили, что оно было из прошлогодней коллекции и сейчас недоступно к покупке. Но похожая версия платья с оранжевым цветочным принтом по-прежнему есть в продаже, стоит такой наряд 89 фунтов стерлингов (110 долларов).

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, поклонники также заметили забавный факт. Младший сын Кейт и Уильяма – принц Луи – был одет в полосатую рубашку от бренда Amaia Kids с воротником-стойкой и пуговицами, эту же рубашку носил его старший брат принц Джордж в 2017 году. Еще и позировал в ней для официального портретного фото.

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