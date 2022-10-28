Затмила мать-королеву: принцесса Леонор пришла на церемонию в эффектном розовом костюме

Принцесса Леонор вчера на светском мероприятии произвела фурор своим образом. Старшая дочь испанских монархов исполняла свои королевские обязанности на церемонии Princess of Asturias Awards 2022 в Овьедо.

Королева Летиция блистала на церемонии в платье с американской проймой от Teresa Helbig и туфлях-слингбэках Carolina Herrera, но ее старшая дочь - принцесса Леонор - выглядела еще эффектнее.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Юная наследница испанского трона появилась на публике в розовом брючном костюме, под который надела черный кружевной топ и обула малиновые туфли-лодочки из замши на каблуках. В руках принцесса несла черный кожаный клатч.

Также у Леонор была красивая прическа, ее светлые густые волосы были накручены локонами, а на лице – легкий макияж с акцентом на глаза.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Известно, что дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции пойдет по стопам отца и будет тренироваться в армии, флоте и ВВС Испании, прежде чем перейти к остальной части учебы в университете. В прошлом месяце испанская газета El Pais сообщила, что кульминацией военной подготовки Леонор станет пребывание на борту учебного корабля ВМС Испании "Хуан Себастьян де Элькано". В университете Леонор продолжит изучать право.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Сейчас будущая королева Испании учится в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе, куда поступила в сентябре 2021 года.

Читайте также: