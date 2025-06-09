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- Шоу-бизнес
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Затмила мужа-актера: Амаль Клуни вышла на красную дорожку в платье с жемчугом
Она является одной из тех дам, которые никогда не разочаровывают своими вечерними нарядами. На мероприятии в Нью-Йорке юрист опять очаровала публику.
Актер Джордж Клуни и его жена адвокат Амаль Клуни посетили 78-ю ежегодную премию «Тони», которая присуждается талантам в области американского театра. Мероприятие состоялось в минувшие выходные в мюзик-холле Radio City в Нью-Йорке.
Пара вышла на красную дорожку открытия мероприятия держась за руки.
47-летняя Амаль выбрала для выхода в свет платье с открытыми плечами от Tamara Ralph из коллекции от кутюр весна-лето 2025, которое было украшено жемчугом.
Свой образ она дополнила туфлями Roger Vivier, а также перламутровым клатчем с застежками-бусинами. Роскошные волосы женщина уложила в свою фирменную прическу с легкими, но объемными локонами.
Что касается 64-летнего Клуни, то он надел классический мужской образ — черный смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Однако жена вс своем роскошном платье его однозначно затмила. Это мероприятие пара посетила, поскольку Клуни сыграл в театре на Бродвее в мюзикле «Доброй ночи и удачи».
Напомним, что они вместе с 2013 года. Уже в апреле 2014 года актер сделал Амаль предложение, а в сентябре того же года состоялась их свадьба в Венеции. Под венец невеста шла в роскошном белом платеь от Oscar de la Renta.