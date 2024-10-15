Затмила невестку: яркая королева Соня появилась на церемонии приветствия президентской четы Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб прибыли с визитом в Норвегию.
В Осло им организовала прием королевская семья Норвегии – король Харальд V, наследный принц Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит и мама принца - королева Соня.
Торжественной церемонии встречи состоялась на Замковой площади. Кронпринцесса Метте-Марит облачилась в этот день в полностью черный аутфит и туфли-лодочки на высоких каблуках, а ее свекровь – 87-летняя королева Соня ее затмила, надев яркое красное пальто с вырезами на рукавах и шляпу в тон. Королева была в блестящих колготах и в ботильйонах на невысоких каблуках.
Напомним, ранее мы рассказывали, как дворец кронпринца Хокона и его жены Метте-Марит ограбили на вечеринке старшего сына принцессы - Мариуса Хойби.
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