Затмила невестку: яркая королева Соня появилась на церемонии приветствия президентской четы Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб прибыли с визитом в Норвегию.

В Осло им организовала прием королевская семья Норвегии – король Харальд V, наследный принц Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит и мама принца - королева Соня.

Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит, президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб / Фото: Getty Images

Торжественной церемонии встречи состоялась на Замковой площади. Кронпринцесса Метте-Марит облачилась в этот день в полностью черный аутфит и туфли-лодочки на высоких каблуках, а ее свекровь – 87-летняя королева Соня ее затмила, надев яркое красное пальто с вырезами на рукавах и шляпу в тон. Королева была в блестящих колготах и в ботильйонах на невысоких каблуках.

Наследная принцесса Норвегии Метте-Марит, королева Соня и король Харальд / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как дворец кронпринца Хокона и его жены Метте-Марит ограбили на вечеринке старшего сына принцессы - Мариуса Хойби.

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