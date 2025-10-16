Затмила внучку королевы Елизаветы II: принцесса Раджва посетила галерею в Лондоне

Принцесса Раджва и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Реклама

Принцесса Евгения взяла на себя редкую королевскую обязанность во время официального государственного визита королевской семьи Иордании в Британию.

Принцесса Раджва и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Йоркская и ее гостья принцесса Раджва вместе посетили университетскую больницу Спрингфилда и трастовый фонд психического здоровья St. George’s NHS. Там им рассказали, как благотворительная организация использует искусство в лечении психических заболеваний.

Принцесса Раджва и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

«Мы посмотрели ряд произведений искусства, созданных в рамках инициативы благотворительной организации Hospital Rooms, которая интегрирует искусство в среду учреждений психиатрической помощи», — поделилась Евгения фото и сообщением в своем Instagram.

Реклама

Затем девушки отправились в лондонскую художественную галерею Hauser & Wirth, директором которой работает принцесса Евгения.

Принцесса Раджва и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Для этого выхода принцесса Раджва выбрала платье из шелка с флористическим принтом Giada Montenapoleone, обула высокие песочные сапоги на каблуках из замши и в руках держала яркую сумку Dries Van Noten. Принцесса распустила волосы, уложив их волнами и, сделала лаконичный макияж.

Принцесса Йоркская была в черном кардигане, юбке миди Ralph Lauren, с крокодиловой сумкой оттенка бордо от Chloe и в кожаных высоких сапогах Penelope Chilvers.

Принцесса Раджва и принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Уже для встречи с четой Уэльских, которая прошла в Виндзорском замке, принцесса Раджва переоделась в белую рубашку, комбинезон от Alexander McQueen и взяла с собой миниатюрную сумку Alaïa на короткой ручке, а также обула туфли-слингбэки Gianvito Rossi. Она выглядела великолепно, смело конкурируя с принцессой Уэльской.

Реклама