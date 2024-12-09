Затмила даже Камиллу: королевские поклонники восторгаются образом герцогини Биргитты

78-летняя британская герцогиня Глостерская Биргитта в последнее время в центре внимания королевских поклонников.
В пятницу герцогиня Биргитта вместе со своим мужем Ричардом, герцогом Глостерским посетили концерт "Вместе на Рождество" принцессы Уэльской Кейт в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Биргитта выглядела роскошно в пудрово-розовом пальто и высоких бежевые замшевых сапогах на каблуках. В руках герцогиня держала маленькую бежевую сумку из кожи и ей в тон подобрала перчатки. У нее была красивая прическа, макияж на лице, а из украшений жемчужное колье и серьги с жемчугом.
Многие королевские поклонники отметили образ Биргитты еще на банкете в честь визита в Британию эмира Катара в Букингемском дворце. Там герцогиня появилась в молочно-белом платье в пол с рукавом три четверти, в белых перчатках и с сумкой в тон, а также надела тиару, серьги и колье, несколько орденов и брошь из того же комплекта.
В западной прессе писали, что герцогиня Глостерская затмила даже королеву Камиллу, которая, к слову, появилась на банкете в красном бархатном платье, которое уже носила раньше.
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