Завершила лечение: экс-первая леди Франции Карла Бруни откровенно рассказала о борьбе с раком

Карла Бруни / © Associated Press

Реклама

Карла Бруни призналась, что завершила лечение рака молочной железы, который у нее диагностировали пять лет назад. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав свое фото, на котором она лежит на кровати, прикрыв глаза медицинским препаратом, и улыбается.

Карла Бруни/Instagram Карлы Бруни

В посте экс-первая леди рассказала о своем долгом пути к выздоровлению. Со своей фирменной улыбкой она объяснила:

«Сегодня, в субботу, 20 декабря 2025 года, я завершаю пятилетний курс гормональной терапии после того, как мне поставили диагноз рак молочной железы в конце 2019 года. Хирургическое вмешательство, лучевая терапия, гормональная терапия — это путь, который мы должны пройти, чтобы вылечить этот тип рака.

Реклама

Несмотря на довольно агрессивные побочные эффекты, я благодарна науке за изобретение гормональной терапии: она эффективно защищает от рецидива, который является распространенным явлением в годы после постановки диагноза», — написала Карла.

Она также призвала всех женщин ежегодно при возможности проходить обследование. Модель также поблагодарила медицинскую команду, которая все это время о ней заботилась.

«Я хочу сказать всем женщинам, которые находятся в подобной ситуации, держаться — конечно, гормональная терапия — это довольно требовательное лечение, — но ее эффективность может спасти вам жизнь. Я хочу еще раз призвать всех женщин, которые читают этот пост, не колебаться проходить обследование каждый год, если это возможно.

Наконец, я хочу поблагодарить медицинскую команду, которая заботилась обо мне; их компетентность и сочувствие были бесценными для меня во время этого испытания», — добавила она.

Реклама

Напомним, у Карлы Бруни диагностировали рак в 2019 году и только через четыре года, в 2023-м, она рассказала о своем диагнозе. Во время Месяца осведомленности о раке молочной железы (октябрь) Бруни публично заявила в видео в Instagram: «Четыре года назад мне поставили диагноз рак молочной железы… Хирургическое вмешательство, лучевая терапия, гормональная терапия — я прохожу обычный процесс лечения этого типа рака. Но мне повезло: мой рак еще не был агрессивным».

Через год после этого откровения, в октябре 2024 года, Бруни поделилась своей историей более подробно и призвала женщин обследоваться: «Мой рак был очень небольшим, потому что я делаю маммографию каждый год в октябре. Поэтому ко всем вам, кто слушает меня сегодня: у каждой восьмой женщины развивается рак молочной железы. Сделайте маммографию. Я рассчитываю на вас».