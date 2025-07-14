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Завершила обучение: принцесса Леонор попрощалась со своими однокурсниками в Марине
Принцесса Испании Леонор завершает очередной этап своего военно-морского обучения.
Наследница испанского престола присутствовала на церемонии по прибытии на борт корабля «Хуан Себастьян де Элькано» в Военно-морском училище Марин, в Марине.
Леонор завершает обучение после шести месяцев на корабле «Хуан Себастьян де Элькано» в рамках трехлетней военной подготовки. 11 января принцесса вместе со своими товарищами-гардемаринами отправилась в плавание, посетив множество городов Латинской Америки и США.
Снимками в Instagram также поделился испанский королевской двор.
Напомним, ранее мы рассказывали, что король Филипп VI готовит военное будущее для своей старшей дочери и будущей королевы Испании.
Сам монарх вчера побывали на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне, куда, к сожалению, приехал без супруги королевы Летиции и дочерей.