Завоевал титул: гвардеец королевы Елизаветы II и короля Чарльза поучаствовал в конкурсе красоты

Младший капрал Мануэль Алькантара Тернер из Колдстримского гвардейского полка, который также служил на похоронах королевы Елизаветы II и коронации короля Чарльза, стал первым солдатом, национальном конкурсе красоты.

Солдат британской армии, присутствовавший на похоронах королевы Елизаветы и коронации короля Чарльза, стал победителем конкурса "Мистер Англия" и уже положил глаз на конкурс "Мистер Мира", который пройдет этой осенью.

20 августа британский военный стал первым солдатом, завоевавшим этот титул. 22-летний Тернер одержал победу в конкурсе, где обошел 150 других претендентов, пишет People.

Тернер вступил в армию в возрасте 16 лет и служит в казармах Виктория около Виндзорского замка, недалеко от того места, где живут принц Уильям и принцесса Кейт с детьми.

"Все, что я хочу сделать, это служить Англии, так что я думаю, что это весьма достойно для "мистера Англии". Это абсолютная честь — выиграть этот титул. Я буду достойно представлять свою страну и, надеюсь, заставлю всех гордиться", - сказал парень.

В интервью он рассказал, что исполнял церемониальные обязанности на последнем выносе знамени королевы Елизаветы во время ее платинового юбилея в июне 2022 года, на ее похоронах в сентябре 2022 года и на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в мае 2023 года.

"Я впервые делаю что-то подобное, поэтому я немного нервничал. Но я считаю себя довольно харизматичным парнем. Я знаю, что моя работа это оценила бы, и я посоветовался с ними на всякий случай, так что отсутствие на работе не будет проблемой", - говорит Тернер о своем возможном участии в следующем конкурсе.

Милла Маги, которая в начале этого года стала "Мисс Англия", пожелала ему всего наилучшего в Instagram, и написала под их совместной фотографией: "Нет никого более подходящего для этой роли, и я знаю, что мы все будем гордиться тобой, как ты уже гордишься нами и нашей страной".

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