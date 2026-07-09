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Завтрак, который герцог готовит сам: что предпочитает есть утром принц Гарри
Принцу Гарри очень повезло так как его жена Меган Маркл приверженка здорового образа жизни.
Принцу Гарри очень повезло так как его жена Меган Маркл приверженка здорового образа жизни.
Ранее Меган публично уже говорила, что ее муж и сын принц Арчи обожают есть на завтрак яйца с беконом.
В своем сериале о стиле жизни на Netflix «С любовью, Меган» герцогиня Сассекская рассказала о кулинарных особенностях их семьи. 44-летняя Меган призналась, что принц Гарри готовит «отличные завтраки», но есть одно блюдо, которое он, по ее словам, готовит особенно хорошо.
В эпизоде, где она готовила вместе со своими подругами Келли Макки Зайфен и Эбигейл Спенсер, которая отмечала день рождения вместе с Меган, она ненадолго упомянула своего мужа, сказав: «Он отлично приготовил яичницу-болтушку на днях».
Хотя на первый взгляд это кажется простым блюдом, приготовить яичницу-болтушку может быть обманчиво сложно, особенно учитывая вечные споры о том, готовить ли ее быстро на сильном огне или медленно на слабом — при желании это может занять менее трех минут, пишет журнал ok!.
Принц Гарри переехал в Америку в марте 2020 года и, по мнению экспертов, ведет гораздо более здоровый образ жизни. Вместо «пиццы и фастфуда» Гарри теперь ест «киноа и капусту кале». Эксперт по поведенческой медицине Даррен Стэнтон так прокомментировал его новую диету: «В последние годы сообщалось, что Гарри отказался от вредной пищи, включая пиццу. Сейчас он перенимает калифорнийский образ жизни, питаясь более здоровой пищей, например, большим количеством фруктов, и попивая зеленые смузи. Особенно ему нравятся домашние блюда, которые готовит его жена Меган.
Ранее, напомним, мы рассказывали, какой завтрак ест принц Уильям.