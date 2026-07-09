Завтрак, который герцог готовит сам: что предпочитает есть утром принц Гарри

Принц Гарри / © Associated Press

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Принцу Гарри очень повезло так как его жена Меган Маркл приверженка здорового образа жизни.

Ранее Меган публично уже говорила, что ее муж и сын принц Арчи обожают есть на завтрак яйца с беконом.

В своем сериале о стиле жизни на Netflix «С любовью, Меган» герцогиня Сассекская рассказала о кулинарных особенностях их семьи. 44-летняя Меган призналась, что принц Гарри готовит «отличные завтраки», но есть одно блюдо, которое он, по ее словам, готовит особенно хорошо.

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В эпизоде, где она готовила вместе со своими подругами Келли Макки Зайфен и Эбигейл Спенсер, которая отмечала день рождения вместе с Меган, она ненадолго упомянула своего мужа, сказав: «Он отлично приготовил яичницу-болтушку на днях».

Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / © Getty Images

Хотя на первый взгляд это кажется простым блюдом, приготовить яичницу-болтушку может быть обманчиво сложно, особенно учитывая вечные споры о том, готовить ли ее быстро на сильном огне или медленно на слабом — при желании это может занять менее трех минут, пишет журнал ok!.

Принц Гарри переехал в Америку в марте 2020 года и, по мнению экспертов, ведет гораздо более здоровый образ жизни. Вместо «пиццы и фастфуда» Гарри теперь ест «киноа и капусту кале». Эксперт по поведенческой медицине Даррен Стэнтон так прокомментировал его новую диету: «В последние годы сообщалось, что Гарри отказался от вредной пищи, включая пиццу. Сейчас он перенимает калифорнийский образ жизни, питаясь более здоровой пищей, например, большим количеством фруктов, и попивая зеленые смузи. Особенно ему нравятся домашние блюда, которые готовит его жена Меган.

Меган и Гарри и их дочь Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Ранее, напомним, мы рассказывали, какой завтрак ест принц Уильям.

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