"Завязали глаза, посадили в танк и повезли": бучанка рассказала, как парень спас ее из оккупированного поселка, а сам попал в плен

Во время оккупации российскими войсками населенных пунктов Киевской области в соцсети начали появляться группы и телеграм-каналы, в которых пользователи искали своих родных и друзей, с которыми исчезла связь. После освобождения оккупированных городов и сел люди до сих пор не прекращают поиски пропавших.

В одном из таких телеграм-каналов мы увидели объявление девушки, которая разыскиваюет любимого.

Своей историей с ТСН.ua поделилась бучанка Дарья Любицкая, которую спас из оккупированного поселка ее парень, а сам попал в плен к россиянам.

Начало войны, оккупация

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля бучанка Дарья Любицкая с 3-летним сыном была дома. Вечером женщина ради безопасности решила поехать переночевать к своей куме в пгт Мироцкое Бучанского района Киевской области.

Все время Дарья с сыном и девятью людьми находились в подвале. Российские оккупанты обстреливали дома и не давали возможности людям выйти на улицу, чтобы взять хотя бы воды. Враги ездили по улицам на танках и жили в домах мирного населения.

"Обстрелы почти не утихали. Соседний дом сгорел полностью. Дом, в котором мы жили, обстреляли. Целились и в подвал. Нас спасло то, что за домом была насыпь из песка и кирпича", — рассказывает Дарья.

Чтобы не испугать сына, она не говорила ему, что это война.

"Когда были взрывы и мы спускались в подвал, я говорила сыну, что у нас фейерверки, салюты", – добавила она.

Эвакуация

12 марта Дарье позвонил любимый – 28-летний Иван Фицнер – и сказал, что он с другом едет к ним из Киева в Мироцкое, чтобы забрать их и привезти в столицу. Через некоторое время мужчина позвонил по телефону и сказал, что они доехали до Гостомеля и на российском блокпосту их не пустили дальше. Так что Иван решил вернуться в Киев и поехать другой дорогой – через Стоянку.

Иван Фицнер

Доехав до Стоянки, Иван с другом прибились к автобусам, которые ехали в Бучу эвакуировать людей.

Мужчинам удалось доехать до Мироцкого. Они приехали на машине, на которой были повязаны белые простыни.

Дарья с сыном, своей мамой и еще одной парой повязали себе на руки белые ленты, быстро сели в машину к Ивану и уехали с надеждой спастись из оккупированного поселка.

В Забучье на первом блокпосте их остановили россияне.

"Они проверили документы у мужчин и им не понравилась фамилия Ивана – Фицнер – они назвали его немецкой", — говорит Дарья.

Оккупанты сказали Ивану выйти из машины. Он вышел и те отвели его в сторону. Русские сказали ему раздеться, чтобы они могли проверить, нет ли на нем татуировок. Тату у него не было. Осмотрев все, они его отпустили.

Они уехали и через 500 метров в Забучье возле заправки на следующем блокпосте их снова остановили россияне и попросили припарковаться на обочине, чтобы не мешать проезжать другим машинам.

"Когда нас остановили, то целенаправленно шли к пассажирскому сиденью, где сидел Иван. Они наверняка передали о нас информацию по рации", — сказала девушка.

Оккупанты только у Ивана взяли мобильный телефон и начали читать его переписки, просматривать контакты, фото и допрашивать его.

"Им что-то там не понравилось. Они вызвали по рации танк, он приехал. Ивану завязали глаза, посадили в танк и повезли в сторону Дмитровки, там, где лесная зона. А нам сказали, что мы должны подождать 2 часа и его вернут", – вспоминает Дарья.

Девушка рассказала нам, что Иван помогал укреплять блокпосты в Киеве. У него были об этом переписки.

Иван Фицнер

"Также они нашли переписки, в которых увидели его отношение к России, к российской оккупации. Это им не понравилось", — добавила бучанка.

Дарья решила не сидеть, сложа руки. Она вышла из автомобиля, чтобы пообщаться с российскими военными.

"Я им говорила о том, что мы мирные люди, мы ничего не сделали, мы хотим поехать в нашу семью. Они нам ответили: "Да-да, все будет", что с Иваном пообщаются и отпустят нас", — рассказывает Дарья.

В это время к блокпосту подъехали эвакуационные автобусы с людьми из Бучи, которые российские военные быстро проверили и отпустили.

Дарья также рассказала, что, пока они ожидали на блокпосте, с ними все время русские солдаты разговаривали.

"С нами они обращались нормально. Нам принесли воду и свои зеленые сухпайки. Мы взяли, но ничего не ели, положили это в багажник. Но я точно знала, что только нас отпустят, я выброшу все это в мусорку", — заметила бучанка.

Оккупанты им сказали, что стрелять в них не будут, потому что у них есть ребенок и они их пожалеют.

"Они спрашивали, куда мы направляемся. Мы ответили, что на Киев к своей семье. Один из них сказал, чтобы мы не задерживались в Киеве, потому что через несколько дней там будет "жарко". Также они сказали, что это не наша война, а Украина – это "шахматная доска войны между Россией и США". Они жаловались, что все плохо относятся к России, а они всем помогают", – рассказала Дарья.

Прождав час Ивана, россияне сказали Дарье ехать. Забравшие его передали по рации, что с ним еще пообщаются. Они пообещали, что, когда закончат проверять его, посадят в первое авто, которое будет ехать с гражданскими в Киев. Возражать нельзя было и они уехали.

"Больше на связь Иван не выходил и никакой информации о нем не было", — с болью в голосе сказала Дарья.

***

Девушка с мамой, сыном и друзьями доехали в Киев.

"Когда мы вошли в комнату, сын увидел там игрушечный деревянный танк. Он сразу спросил: "На этом танке забрали дядю Ваню?"

Надежда есть

В тот день, когда Дарья видела Ивана в последний раз, он был одет в черную куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

"Верю, что жив", — сказала с надеждой в глазах Дарья.

Иван Фицнер

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