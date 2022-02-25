Заявление Гарри и Меган: они поддерживают народ Украины

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали на сайте своей благотворительной организации Archewell заявление.

В нем говорится: "Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские и все мы в Archewell вместе с народом Украины выступаем против этого нарушения международного и гуманитарного права и призываем мировое сообщество и его лидеры сделать то же самое".

Это первое обновление пары на их веб-сайте в этом году, последнее было в ноябре, и оно появилось через несколько дней после того, как Борис Джонсон обратился к нации, чтобы также осудить российского президента.

Меган и Гарри / archewell.com

Никто из других членов королевской семьи не высказывался по поводу военного вторжения России в Украину.

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