Заявление о разводе: как принцесса Анна стала первой королевской особой, решившейся на этот шаг

14 ноября исполнился 51 год с момента, когда королевская принцесса Анна впервые вышла замуж. Ее первым мужем стал капитан Марк Филлипс. От него принцесса родила двоих детей.

Вчера мы вспоминали, как прошла свадьба единственной дочери королевы Елизаветы II, а также рассказывали каким было свадебное платье невесты и, почему, оно называлось "Тюдоровским".

Свадьба принцессы Анны / Фото: Associated Press

После 19 лет брака и рождения двух детей – Питера в 1977 году и Зары в 1981 году, пара с грустью объявила о своем расставании в 1989 году в заявлении Букингемского дворца.

Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс с сыном Питером / Фото: Associated Press

"Ее Королевское Высочество, королевская принцесса и капитан Марк Филлипс решили разойтись на согласованных между ними условиях". Тогда это заявление заканчивалось шокирующим предложением: "Никаких планов по разводу нет".

Принцесса Анна и Марк Филлипс / Фото: Getty Images

Нерешительность Анны по поводу расторжения брака с Марком была результатом общественного мнения, связанного с разводом. Однако три года спустя, несмотря на раннее заявление принцессы о том, что у нее нет планов на развод, дворец объявил, что Анна подала на развод 13 апреля 1991 года. Принцесса Анна стала первой разведенной королевской особой, повторно вышедшей замуж после внучки королевы Виктории, принцессы Виктории Мелиты Саксен-Кобург-Готской, пишет Hello!.

Анна и Марк продолжали совместно опеку над своими детьми и с тех пор сохраняли дружеские отношения.

Принцесса вышла замуж за своего второго мужа, командора Тимоти Лоуренса, в том же 1992 году. Мы подробнее ранее рассказывали о втором браке принцессы, в котором Анна пребывает до сих пор.

Принцесса Анна и ее второй муж Тимоти Лоуренс / Фото: Getty Images

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