Зажгла свечу в память о жертвах Холокоста: королева Камилла посетила Фонд Анны Франк

Мероприятие было посвящено 80-й годовщине освобождения Освенцима.

Королева пообещала "никогда не забывать" зверства Холокоста и призвала к "более толерантному будущему" на мероприятии. Ее Величество выступила с речью, приняв участие в ежегодном обеде Фонда Анны Франк, образовательной благотворительной организации, основанной семьей и друзьями отца Анны - Отто Франка, который состоялся в четверг в центре Лондона.

Камилла была в синем платье с вышивкой и с пришпиленной на груди брошью. У нее была ее фирменная укладка и макияж.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Сегодня, как никогда ранее, когда уровень антисемитизма достиг самого высокого уровня за последнее поколение, а также наблюдается тревожный рост исламофобии и других форм расизма и предрассудков, мы должны прислушаться к этому предупреждению.

Смертоносные семена Холокоста были посеяны сначала в небольших актах исключения, агрессии и дискриминации по отношению к тем, кто раньше был соседями и друзьями.

За ужасающе короткий период времени эти семена пустили корни благодаря самоуспокоенности, в которой мы все можем быть виновны: отвращению от несправедливости, игнорированию того, что, как мы знаем, неправильно, вере в то, что кто-то другой сделает то, что нужно, и молчанию.

Давайте объединимся в нашем стремлении действовать, высказываться и сделать так, чтобы слова "никогда не забывать" стали путеводной звездой, указывающей путь к лучшему, более светлому и более терпимому будущему для всех нас", - сказала в своей речи Камилла.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз 27 января посетит Польшу, место бывшего лагеря Аушвиц-Биркенау в честь 80-й годовщины его освобождения.

Читайте также: