Зажгли свечи и собирали цветы для королевы: графиня Софи с мужем посетили Манчестер

Младший сын королевы Елизаветы II – принц Эдвард и его супруга Софи, графиня Уэссекская посетили вчера Манчестер, чтобы поприветствовать людей, которые собрались там почтить память королевы Елизаветы II.

Софи была любимой невесткой монарха. В Манчестере графиня и граф посетили Центральную библиотеку Манчестера, где просмотрели сообщения с соболезнованиями.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Также они побывали в Манчестерском соборе и осмотрели цветы площади Святой Анны, а также пообщались с собравшейся публикой.

Графиня Уэссекская была в черном платье-рубашке с накладными карманами, а в руках держала небольшой клатч. Ее волосы были собраны заколкой сзади и накручены легкими локонами, а из украшений Софи надела цепочку с крестиком и серьги.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Софи много общалась с людьми, обнималась, принимала букеты и фотографировалась. В этой поездке вместе с ней был и муж Эдвард.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Говорят, именно Софи и Эдвард удостоятся титула герцога и герцогини Эдинбургских после того, как король Чарльз III выпустит об этом специальный указ. Такой была договоренность перед смертью принца Филиппа, носившего титула герцога Эдинбургского, который желал, чтобы титул достался младшему сыну.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

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