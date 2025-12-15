ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Зажгли свечу Адвента: принцесса София в праздничном видео показала своих детей

Шведский принц Карл Филипп и принцесса София поделились трогательным и ранее не публиковавшимся семейным видео, на котором запечатлены четверо их детей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дети принцессы Софии и принца Карла Филиппа

Дети принцессы Софии и принца Карла Филиппа / © instagram.com/prinsparet

Герцог и герцогиня Вермландские поделились в Instagram трогательной сценой с зажжения огней на рождественских свечах. Для дочери пары — принцессы Инес — это первое Рождество, малышка запечатлена на видео в компании троих старших братьев — принцев Габриэля, Александра и Джулиана.

Зажжение адвентских свечей своеобразная традиция в скандинавских королевских семьях. Ранее такими же фото делились датские король Фредерик X и королева Мэри, а также их дети.

Каждое воскресенье Адвента знаменует собой небольшой этап в предвкушении Рождества, и шведский королевский двор обычно делится фотографиями этих приготовлений.

Напомним, сейчас имя принцессы Софии широко обсуждается в прессе и связано это с ее связью с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Недавно королевский дворец был вынужден сделать заявление в защиту принцессы.

Принцесса София / © Getty Images

Принцесса София / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie