Зажгли свечу Адвента: принцесса София в праздничном видео показала своих детей

Дети принцессы Софии и принца Карла Филиппа / © instagram.com/prinsparet

Реклама

Герцог и герцогиня Вермландские поделились в Instagram трогательной сценой с зажжения огней на рождественских свечах. Для дочери пары — принцессы Инес — это первое Рождество, малышка запечатлена на видео в компании троих старших братьев — принцев Габриэля, Александра и Джулиана.

Зажжение адвентских свечей своеобразная традиция в скандинавских королевских семьях. Ранее такими же фото делились датские король Фредерик X и королева Мэри, а также их дети.

Каждое воскресенье Адвента знаменует собой небольшой этап в предвкушении Рождества, и шведский королевский двор обычно делится фотографиями этих приготовлений.

Реклама

Напомним, сейчас имя принцессы Софии широко обсуждается в прессе и связано это с ее связью с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Недавно королевский дворец был вынужден сделать заявление в защиту принцессы.