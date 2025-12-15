- Дата публикации
Зажгли свечу Адвента: принцесса София в праздничном видео показала своих детей
Шведский принц Карл Филипп и принцесса София поделились трогательным и ранее не публиковавшимся семейным видео, на котором запечатлены четверо их детей.
Герцог и герцогиня Вермландские поделились в Instagram трогательной сценой с зажжения огней на рождественских свечах. Для дочери пары — принцессы Инес — это первое Рождество, малышка запечатлена на видео в компании троих старших братьев — принцев Габриэля, Александра и Джулиана.
Зажжение адвентских свечей своеобразная традиция в скандинавских королевских семьях. Ранее такими же фото делились датские король Фредерик X и королева Мэри, а также их дети.
Каждое воскресенье Адвента знаменует собой небольшой этап в предвкушении Рождества, и шведский королевский двор обычно делится фотографиями этих приготовлений.
Напомним, сейчас имя принцессы Софии широко обсуждается в прессе и связано это с ее связью с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Недавно королевский дворец был вынужден сделать заявление в защиту принцессы.