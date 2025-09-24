Зажигали на танцполе: кронпринцессу Викторию в объятиях мужа запечатлели на Миконосе

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Associated Press

Виктория и Даниэль наслаждались коротким отпуском после возвращения на работу в середине августа.

Хотя лето они провели на родине с детьми Эстель и Оскаром, планируя поездки в шведские природные парки, на этой неделе, воспользовавшись свободным графиком, наследница шведского престола и ее муж отправились на Миконос — самый красивый и тусовочный остров Греции.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Видео, которое появилось в Соцсетях, намекает на то, что в отношениях пары все прекрасно. Виктория с мужем посетили один из самых известных клубов на Миконосе — Scorpios, и были запечатлены во время танца.

Принцесса, одетая в зеленое платье с цветочным узором, танцевала рядом с мужем, обнимала его и выглядела такой расслабленной. В кадр попали моменты, когда они обнимали друг друга за шею или талию, демонстрируя, что их брак все так же наполнен чувствами и любовью, — пишет vanitatis.

«Было видно, что они так влюблены. Они были невероятно дружелюбны, открыты и ничуть не скованы. Они праздновали и обнимались. Виктория танцевала так, будто завтра уже не наступит», — написала в социальных сетях Эвелин Бердеки, снявшая это видео. Охрана пары ни разу не препятствовала съемке, и они вели себя как обычные гости.