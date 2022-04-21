"Здоровая" и "невротическая" вина: как различить и что делать

"Я переехала в более безопасное место. Понимаю, что война продолжается, но хочу жить дальше. Однако от одной мысли об этом чувствую вину”. Такие мысли сейчас чуть ли не у каждого второго украинца.

Медицинский психолог и травмотерапевт Оксана Степанюк рассказывает, как различить эти два состояния и что с этим делать.

Переживая горе, человек проходит несколько условных стадий:

Шок или отрицание. Агрессия. Битва. Печаль. Принятие.

Например, военные могут выражать агрессию наружу, чтобы противодействовать опасности. Однако человек, живя в условной безопасности, не имеет такой возможности. Агрессия перенаправляется внутрь себя. Так возникает чувство вины выжившего.

Существует два вида вины:

1.Здоровая

К примеру, вы разбили любимую чашку знакомого. Вы чувствуете вину за неосторожность. Извинились, приобрели новую чашку или компенсировали потерю деньгами. То есть существует несколько способов, чтобы избавиться от этой вины.

В условиях войны вы можете ощущать вину, если переехали в более безопасное место, а родители остались в оккупации. Это было их взрослое решение, но от этого вам не легче.

Полезный способ избавиться от этой вины – помочь другим. К примеру, отдать часть средств на ВСУ, пойти в волонтеры, сдать кровь или помочь адаптироваться другой семье в новых условиях.

2.Невротическая

Если помощь другим не лишает чувства вины, вы взяли на себя нездоровую ответственность. Это плохо только для вас. Избавиться от невротической вины поможет психотерапия переживания горя. Если сейчас нет возможности обратиться к специалисту, попробуйте поговорить с собой:

"У тебя есть классная черта – ответственность. Это твоя сила и умение. Это часть тебя. Не нужно себя менять. Однако после окончания войны домой вернутся сотни военных, которых опустошила война. Их нужно будет наполнять. Это может быть твоей миссией. Однако если ты будешь пуст, сможешь ли ты наполнить? Сделай, пожалуйста, все возможное, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. Не хочешь для себя, сделай для тех, кто вернется с войны и нуждается в твоей помощи".

Наше тело первое воспринимает травму и последнее отпускает. Важно возвращать тело в привычные условия, давать ему привычные вкусы, вещи, чтобы оно возвращалось к жизни. Активируйте свою телесную память, а не чувство вины.

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