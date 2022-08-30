Здоровье королевы вызывает опасения, но Елизавета II планирует выполнять свои обязанности до последнего

96-летняя королева Елизавета II сейчас достаточно слаба, но она все еще выполняет свои королевские обязанности и собирается делать это до последнего дня.

Сейчас Ее Величество находится в шотландском замке Балморал, где обычно всегда проводит летние каникулы. Но подданные обеспокоены тем фактом, что уже не видели королеву на публике более двух месяцев.

Королевский обозреватель и писатель Роберт Джобсон рассказал о том, как королева может себя чувствовать, пока проводит летние каникулы в замке Балморал, пишет express.

Выступая на австралийском канале 7News Sunrise, Джобсон сказал: "Я думаю, что она довольно слабая. Но этого и следовало ожидать от дамы 96 лет. Психически она в порядке, выполняет свою работу с красными ящиками. Она просто пытается выполнить как можно больше".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Август традиционно не насыщен королевскими делами, королева по-прежнему ежедневно получает красные ящики от правительства, в которых находятся важные документы, которые она должна просмотреть и при необходимости подписать. В Балморал она приехала 9 августа, а до этого на несколько недель останавливалась в своем любимом Крейгован-Лодж, доме с семью спальнями, который находится в миле от замка.

Известно, что некоторые члены королевской семьи навещали Елизавету II на каникулах, в частности? принц Эндрю, принц Эдвард, герцогиня Кембриджская с детьми и принцем Уильямом, а также старший сын королевы Чарльз. Будущий король проводит время сейчас в своей шотландской резиденции в Биркхолле и довольно часто ездит навещать свою мать. Настолько часто, что королевские эксперты обеспокоены, а все ли в порядке с ее здоровьем.

Последний раз на публике монарх появлялась 19 июля, когда она приняла по видеосвязи посла США Джейн Хартли.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Также сотрудники королевы посоветовали ей не предпринимать утомительную поездку туда и обратно в Лондон или Виндзор на следующей неделе, чтобы приветствовать нового премьер-министра, имя которого огласят 5 сентября. Возможно, премьер-министр прибудет к ней в Балморал.

И хотя принц Чарльз может выполнять много обязанностей королевы, Ее Величество непреклонна в том, что сама лично хочет приветствовать нового премьер-министра Великобритании.

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