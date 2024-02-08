Здоровье монарха: рак, Covid и спортивные травмы короля Чарльза III

За свои 75 лет Чарльз перенес множество спортивных недугов, а также несколько важных операций.

На днях по всему миру прокатилась волна шока, когда Букингемский дворец объявил, что у короля Чарльза III был диагностирован рак после корректирующей процедуры по поводу лечения увеличенной простаты.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Короля хвалили за открытость в отношении своего здоровья, а его откровенный подход, как мы надеемся, побудит других посещать медицинские осмотры. В заявлении дворца говорится, что король продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

Журналисты Hello! пересмотрели историю его здоровья на протяжении многих лет, выяснив, чем еще болел старший сын королевы Елизаветы II и, какие травмы получал.

Двойной диагноз Covid

Король Чарльз обеспокоил нацию в марте 2020 года, когда он заразился Covid до того, как сделал прививки.

Он изолировался в Биркхолле, Абердиншир, вдали от королевы Камиллы, у которой был отрицательный результат теста, и продолжал работать удаленно. Сообщалось, что Чарльз потерял чувство вкуса и обоняния, но в остальном чувствовал себя хорошо. Он также заразился Covid во второй раз в феврале 2022 года, уже после того, как получил три дозы вакцины от коронавируса.

Неудачи с поло

Заядлый игрок в поло, король Чарльз получил несколько травм копытами лошадей, в том числе и получил травму из-за которой у него всю жизнь болит спина.

Несчастный случай произошел в августе 2001 года. Король Чарльз потерял сознание и был доставлен в больницу, когда лошадь сбросила его во время матча по поло.

Однако это было далеко не первым испытанием короля Чарльза в поло.

Принц Чарльз во время игры в поло, 1989 год / Фото: Associated Press

В 1980 году его лошадь швырнула и ударила ногой во время матча по поло в Виндзоре, и ему потребовалось наложить шесть швов. С тех пор у короля есть шрам в форме полумесяца на его левой щеке.

В другой раз во время игры его ударили в горло, из-за чего он потерял голос на 10 дней.

В 1990 году король сломал правую руку при падении во время матча по поло, а два года спустя ему сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в левом колене после еще одного несчастного случая на игре в поло.

В 1993 году он снова получил травму во время игры в Виндзоре, что усугубило старую травму спины.

В 1998 году он снова обратился за лечением, перенеся лазерную операцию на хряще правого колена из-за износа, вызванного годами спорта и физических упражнений.

В конце концов Чарльз ушел из спорта в 2005 году.

Травмы на охоте

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король получал травмы и во время охоты. Он сломал ребро, когда упал с лошади во время несчастного случая на охоте в 1998 году, и сломал небольшую кость в плече после падения с лошади во время охоты на лис. Он также потянул сухожилия запястья во время ловли лосося в Шотландии.

Опухшие пальцы короля

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

На протяжении многих лет опухшие пальцы короля Чарльза вызывали беспокойство среди королевских наблюдателей. У этого может быть несколько причин: от временной задержки жидкости из-за резкого изменения температуры до артрита или высокого кровяного давления или даже диеты с высоким содержанием соли. Такие симптомы также могут быть связаны с рядом заболеваний и инфекций, чаще всего псориатическим артритом.

Удаление наростов и проблемы с грыжами

В 2008 году королю Чарльзу с помощью небольшой процедуры удалили нераковую опухоль на переносице, а в 2003 году ему сделали операцию по удалению грыжи в частной больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.

Напомним, ранее мы рассказывали о родственниках короля Чарльза, которые болели раком.

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