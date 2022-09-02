Здоровье подводит монарха: королева Елизавета II не посетит мероприятие, которое не пропускала 70 лет

Состояние здоровья королевы Елизаветы II неважное, сообщается, что монарх не примет участие в еще одном запланированном ранее мероприятии.

Ее Величество не посетит в этом году Игры горцев, которые должны состояться 3 сентября в Шотландии. Причиной отсутствия королевы называют "ее комфорт".

Королевский корреспондент Daily Express Ричард Палмер написал в Твиттере: "Королева не будет завтра присутствовать на Играх в Бремаре, решение, принятое для ее комфорта, насколько я понимаю. Сначала она надеялась, что будет там", - написал он.

Зато известно, что присутствовать на играх будет наследник трона, старший сын Елизаветы II – принц Чарльз, сообщает express.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Другие комментаторы сообщают, что королеве будет не удобно слишком долго оставаться в сидячем положении на играх.

Ребекка Инглиш написала в Твиттере: "Проблема будет не только в том, чтобы доставить ее на Игры, но и в том, что ей придется долго сидеть на публике, чтобы посмотреть их. Игры классифицируются как "частное" мероприятие в календаре HMQ, а не публичное мероприятие", - добавляет королевский корреспондент. А значит и присутствие королевы на них не обязательно.

Однако за время своего 70-летнего правления королева Елизавета II ни разу не пропускала игры и очень их любит, а значит, ее состояние здоровья сейчас точно не способствует тому, чтобы там присутствовать.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, что королева Елизавета II не поедет в Лондон на встречу с Борисом Джонсоном и новым премьер-министром, имя которого должны назвать 5 сентября.

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