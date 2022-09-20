Здоровье подводит: принцесса Майкл Кентская приехала на службу по королеве с тростью и едва могла идти сама

77-летняя супруга принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II, того самого, который вернул Орден Дружбы, который ему вручил Кремль после полномасштабного вторжения РФ в Украину, посетила церемонию прощания с монархом.

Принцесса посетила службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, которая состоялась после государственных похорон в Вестминстерском аббатстве.

Майкл Кентскую сфотографировали по пути в часовню. Ей понадобилась помощь, чтобы пройти от автомобиля до своего места в часовне, а также Майкл Кентская была с тростью.

Принцесса Майкл Кентская на похоронах королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Одета принцесса была в черное пальто, брюки, шляпу с вуалью и даже обута в обувь на невысоких каблуках. Но шла с большим трудом. В руке у нее была сумка, похожая на Chanel, а в ушах - красивые крупные серьги.

Известно, что в 2020 году принцесса переболела коронавирусом, а весной 2021-го сообщалось, что у принцессы тромбоз и она долгое время находилась на домашнем лечении. Видимо, все это не прошло бесследно для здоровья принцессы.

Кстати, на праздничной службе в честь 70-летнего правления королевы Елизаветы II в июне 2022 года принцесса Майкл Кентская появлялась без трости.

Принцесса Майкл Кентская на юбилее королевы Елизаветы II в июне 2022 года / Фото: Associated Press

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