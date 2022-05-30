Здоровье все хуже: у Путина начались проблемы со зрением

О состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина продолжают ходить разные слухи. Источник в российской разведке сообщают, что у диктатора тяжелая форма быстро прогрессирующего рака и врачи дали ему три года жизни.

Мы уже рассказывали вам о том, что в середине мая Путину сделали операцию. Она прошла секретно, после нее даже возникли некоторые осложнения, но жизни "фюрера" это не угрожало.

Издание Mirror ссылаясь на слова источника в российской разведке сообщает, что после этой операции врачи дали Владимиру Путину максимум три года жизни.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

"Офицер ФСБ рассказал, что у 69-летнего президента России "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака. Ему осталось не более двух-трех лет жизни", - пишет издание. И добавляет, что из-за проблем со здоровьем Путин теряет зрение.

Пишут, что Путин страдает от сильных головных болей, а когда записывают его речь на тв, текст ему предоставляют огромным шрифтом, чтобы президент мог прочитать то, что собирается сказать. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что зрение Путина сильно ухудшается.

Носить очки для зрения Путин не будет, вероятно потому, что считает это признаком слабости.

"Раньше он был собран с подчиненными, но теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем сошел с ума и почти никому не доверяет", - говорят источники.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

А бывший сотрудник МИ-6 в России Кристофер Стил заявил, что Путин не может проводить встречи без перерывов на лечение, также диктатора постоянно сопровождает бригада врачей.

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