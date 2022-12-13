Зеленская в блейзере и лоферах, Макрон – в пальто и очках: первые леди посетили школу в Париже

Первые леди Украины и Франции встретились с украинскими детьми в Париже.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита во Францию вместе со своей коллегой Брижит Макрон посетила начальную школу в Париже, где учатся украинские дети из семей временных переселенцев.

Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Для визита в учебное заведение Зеленская выбрала образ total black. На ней была водолазка, блейзер с золотыми пуговицами, прямые брюки и кожаные лоферы. Аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги завершили лук первой леди Украины.

Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон продемонстрировала аутфит в темно-синем наряде. Она скомбинировала элегантное пальто с золотыми пуговицами с водолазкой и обтягивающими брюками. Обула Брижит замшевые ботильоны на шпильках. На руках у нее были кожаные перчатки.

Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Прическа с прикорневым объемом и макияж смоки-айс прекрасно дополнили ее образ. В самом помещении школы первая леди надела стильные оптические очки в черной оправе.

Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, на встрече с Эммануэлем Макроном Елена Зеленская появилась в классическом черном пальто, блузке цвета хаки, черных брюках клеш и туфлях на шпильках.

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