Зеленская в черном пальто, Левите – в бордовом: первые леди Украины и Латвии приехали во Львов

Елена Зеленская и Андра Левите вместе с мужьями почтили память украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с рабочим визитом посетили Львов. Там они встретились с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и его супругой Андрей Левите.

Президентские супруги побывали на Лычаковском кладбище на Поле почетных захоронений, где почтили память украинских защитников, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Елена Зеленская была одета в классическое черное пальто прямого кроя, желтую блузку и черные брюки-клеш.

Владимир и Елена Зеленские, Эгилс и Андра Левите / Фото: Сайт президента Украины

Андра Левите надела бордово-черное приталенное пальто, из-под которого выглядывал черный наряд в белый горошек, и обула черные туфли на стойках каблуках.

Андра Левите и Эгилс Левитс / Фото: Сайт президента Украины

Президент Латвии в знак поддержки Украины надел сине-желтый галстук.

Эгилс Левитс / Фото: Сайт президента Украины

На Владимире Зеленском была куртка и брюки карго цвета хаки.

Напомним, президент США Джо Байден приезжал в Киев в галстуке в цвет украинского флага.

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