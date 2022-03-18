Зеленский, Кличко и Дом профсоюзов: немецкий журнал посвятил обложку Украине

Немецкий еженедельник поместил на обложку Зеленского, Кличко, военных и гражданских.

Немецкий журнал Der Spiegel посвятил новую обложку войне России против Украины, которую опубликовали на официальной странице издания в Instagram.

На обложке под названием "Несокрушимые" запечатлены президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, украинские военные, спасатель и гражданские. На фоне – Дом профсоюзов Украины на Майдане Незалежности, укрепленный баррикадами из мешков и защищенный противотанковыми ежами.

Напомним, американское издание The New Yorker посвятило обложку нового номера Украине. На ней появилась иллюстрация "Батькивщина" Ани Хуан, где мать обнимает своих детей на фоне развалин, солдат и убегающих от войны людей.

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