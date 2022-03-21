Зеленский созвонился с Милой Кунис и Эштоном Кутчером и поблагодарил их за помощь Украине

Зеленский созвонился с Милой Кунис и Эштоном Кутчером и поблагодарил их за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеозвонок с украинской Милой Кунис и ее мужем Эштоном Кутчером.

Президент опубликовал в Твиттере пост, в котором поблагодарил пару за помощь Украине.

"@aplusk И Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 миллионов долларов и отправляют их @flexport и @Airbnb помочь беженцам. Благодарен за их поддержку. Впечатлен их решимостью. Они вдохновляют мир. #СтойСУкраиной", - написал Зеленский.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

В воскресенье 44-летний президент Украины провел видеозвонок со знаменитой парой, чтобы обсудить их работу, поскольку, согласно последним данным Организации Объединенных Наций, число украинских беженцев превысило 3,2 миллиона человек. 44-летний Катчер и 38-летняя Кунис, родившаяся в Черновцах, 3 марта запустили GoFundMe для финансирования компаний Flexport и Airbnb, базирующихся в Сан-Франциско. Flexport - компания по грузовым перевозкам, доставляющая товары беженцам по всей Европе, а Airbnb предоставляет им бесплатное краткосрочное жилье.

44-летний Кутчер в воскресенье ретвитнул сообщение Зеленского, в котором была фотография открытого ноутбука, на котором пара президент Украины разговаривают. Зеленский также сказал в своем заявлении в понедельник, что Эштон и Мила — "звездная пара, которая искренне верит в нас, в нашу победу, в наше будущее".

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