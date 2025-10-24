Владимир Зеленский и король Чарльз / © Associated Press

Она прошла на следующий день после того, как король Чарльз и королева Камилла посетили Ватикан, где встретились с Папой Римским Львом XIV.

Сегодня утром король торжественно приветствовал президента Владимира Зеленского в Виндзорском замке перед его участием в политическом саммите. Зеленского встретил Почетный караул из 1-го батальона гренадерской гвардии, и ему был отдан королевский салют, после чего оркестр исполнил украинский гимн.

Монарх пригласил своего гостя осмотреть караул, проведя его мимо рядов солдат. Затем они вошли в замок для переговоров. Хотя это уже третья аудиенция президента у короля в королевской резиденции, впервые он удостоился торжественного приема в Великобритании, что стало важным проявлением поддержки со стороны монарха для Украины.

Президент Зеленский был одет в черный пиджак, рубашку и брюки, а король был в темно-сером костюме, голубой рубашке и с бордовым галстуком в принт. У монарха есть целая коллекция интересных галстуков.

В Instagram британской королевской семьи также опубликовали фото и написали:

«Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский был принят Королем в Виндзорском замке.

По прибытии в Виндзорский двор президенту был отдан королевский салют, после чего его пригласили пройти смотр караула».

В прошлый раз монарх встречался с Зеленским 23 июня, когда президент Украины посетил Великобританию для переговоров с премьер-министром Киром Стармером. Известно, что тогда аудиенция тоже прошла в Виндзорском замке.