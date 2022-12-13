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Жаку и Габриэлле исполнилось по 8 лет: княгиня Шарлин поделилась трогательным видео своих детей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
365
Время на прочтение
1 мин
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Жаку и Габриэлле исполнилось по 8 лет: княгиня Шарлин поделилась трогательным видео своих детей

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Associated Press

10 декабря дети княгини Шарлин и князя Альбера II отпраздновали свой 8-й день рождения.

Принцесса Монако поделилась в своем аккаунте в Instagram милым роликом, в котором собрала разные фотографии своих детей – принца Жака и принцессы Габриэллы с различных мероприятий. А в подписи к ролику написала:

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

"С днем рождения, моя любовь!".

На снимках видно, как близнецы что-то выпекают, посещают музеи, празднуют Хэллоуин, принимают участие в королевских мероприятиях в том числе и присутствуют на недавнем Национальном празднике Монако.

Весь прошлый год в связи с лечением за границей Шарлин редко видела своих детей, но зато теперь наверстывает упущенное время.

Известно, что по случаю дня рождения позже в тот же день состоялась вечеринка, темой которой стали мультипликационные герои.

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Дата публикации
Просмотры
365
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