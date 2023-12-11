Жаку и Габриэлле исполнилось по 9 лет: княжеский дворец Монако опубликовал новое фото наследников

Дворец Монако представил новое фото принца Жака и принцессы Габриэллы в честь их девятого дня рождения.

10 декабря дети князя Альбера II и княгини Шарлин праздновали день рождения. Семья отпраздновала это событие, поделившись новым портретом близнецов.

"С днем ​​рождения, принц Жак и принцесса Габриэлла", — гласила подпись к посту.

Фотография была сделана в прошлом месяце во время совместного выхода семьи в рамках празднования Национального дня Монако. Жак был в форме, а его сестра оделась в похожий наряд, как ее мама, но только синего цвета и впервые была в туфлях на каблуках.

Жак и Габриэлла стоят в обнимку друг с другом и позируют фотографу.

Отметим, в этом году монакская семья еще не представила свою рождественскую открытку, как это сделали принц и принцесса Уэльские, а также королева Камилла и король Чарльз.

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